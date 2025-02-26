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Социум

82 миллиона тенге выделили на травлю гнуса в ЗКО

Профилактические работы начнутся в апреле этого года.
Арайлым Усербаева
82 миллиона тенге выделили на травлю гнуса в ЗКО

Прошлогоднюю ситуацию с гнусом помнит каждый житель Уральска. После прошедших паводков количество комаров и мошек превысило ежегодные показатели в 10 раз, соответственно увеличилась и площадь территории, подлежащей обработке. Властям даже пришлось выделять дополнительные средства. И только к середине лета ситуация более менее стабилизировалась. 

Напомним, для проведения профилактической дезинсекции на территории Уральска в прошлом году выделили 187 миллионов тенге, 105 из которых предназначены на 2024 год. Сумма была рассчитана на два года, а подрядчиком стал ИП «Танкеев Б.А.». Соответственно остальные 82 миллиона направят на травлю гнуса в этом году. 

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По словам руководителя управления энергетики и ЭКХ по ЗКО Мираса Мулкая, работы по профилактике начнутся сразу после снеготаяния, предположительно - в первых числах апреля. Сначала поймы рек и места разливов рек обследуют специалисты. Далее начнется обработка этих мест от личинок, далее будут травить окрыленных гнусов. 

– Сначала мы проводим профилактику, чтобы личинки не превратились в окрыленные особи, - отметил Мирас Мулкай.

К слову, площадь территории, подлежащей обработке составляет 13 тысяч гектаров - это преимущественно Уральск и близлежащие села.

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