rukaВ нефтяном регионе побывали члены Центризбиркома. Цель – разъяснить населению положения о выборности сельских акимов, сообщает официальный сайт «Стратегия - 2050». Напомним, что в своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о своем решении ввести выборность аульных акимов через маслихаты. «Я утвердил концепцию развития местного самоуправления. Она позволит повысить качество управления на аульном, сельском уровне и расширит участие граждан в вопросах местного значения» – заявил Президент Казахстана. При этом Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что настало время гражданам активно решать насущные вопросы на местах и контролировать работу местных органов власти. В целях реализации данного поручения Центральной избирательной комиссией разработан и Главой государства 24 апреля этого года подписан Указ, определяющий порядок проведения выборов. Члены Центрального избирательного комитета, находясь в Атырауской области, подробно разъяснили основные положения этого документа. - В августе этого года в нашей стране будут проведены выборы сельских акимов, - заявила, в частности, член ЦИК Ляззат Сулеймен. - Будут избраны около 2,5 тыс сельских акимов, из них 47 – это акимы городов районного подчинения. По ее словам, кандидатов в акимы будут предлагать акимы районов после консультации с местной общественностью. Затем их будут избирать депутаты районного и городских маслихатов. Полномочия акимов длятся четыре года. Таким образом, в Казахстане внедряется выборность более 90% акимов. В случае, если по каким-либо причинам аким сельского округа уйдет со своей должности, районная избирательная комиссия будет обязана в течение двух месяцев провести следующие выборы. Члены Центризбиркома напомнили атыраусцам, что выборность сельских акимов является важным этапом дальнейшей демократизации общества. http://strategy2050.kz