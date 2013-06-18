В Актобе прошли соревнования по автокроссу

В классе "Кузова" участвовало 4 автомашины, в классе "Багги" - 7. Они преодолевали сложную трассу, где были песчаные, илистые и глинистые участки. Несколько автомашин добрались по финиша вообще без колес. В соревнованиях участвовали спортсмены из Оренбурга, Тюльгана и Актобе. Большинство из них не только спортсмены, но и мастера по части сварки и ходовки автомашин. Спортивные автомашины они переоборудовали из обычных иномарок своими руками. Несмотря на опасную трассу, после укрепления салона арматурой техника становится настолько надежной, что к участию в гонках допускают несовершеннолетних. Так, первое место в классе "Кузова" занял 16-летний Кирилл ЗАМЭ, второе место - его ровесник Виктор МЕЛЬНИЧЕНКО, третье - Сергей ЗАМЭ. В классе «Багги» первое место завоевал Владислав КЛЮЧНИКОВ из Тюльгана, на втором - Иван ХИЖНЯК из Актобе, на третьем - Александр ЛАСЬКО из Оренбурга. На соревнования съехались сотни зрителей. Глядя, как машины буксуют и поднимают горы пыли на поворотах, болельщики получили большой заряд адреналина. Следующие гонки пройдут в России. Фото Романа ДОНЧЕНКО и Сергея НОСЕНКО