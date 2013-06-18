К 7 годам лишения свободы приговорили женщину, длительное время избивавшую приемных детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырауском городском суде №2 состоялось оглашение приговора женщине 1981 года рождения, которая жестоко издевалась над своими приемными детьми - девочкой 2004 года рождения и мальчиком 2000 года рождения. Напомним, она была взята под стражу 26 декабря прошлого года. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь областного суда Боранбай ГАЛИЕВ, женщина является второй женой, вдовой одного из лидеров-салафитов, который погиб в сентябре прошлого года в перестрелке с правоохранительными органами в микрорайоне "Коктем" областного центра. После того, как в правоохранительные органы поступило заявление от бабушки и дедушки приемных детей о том, что нерадивая мать избивает их внуков, была создана специальная комиссия, которая выяснила подробности этого дела. Оказалось, что женщина действительно жестоко обращается со своими детьми, более того, своего приемного сына мать ежедневными физическими истязаниями готовила в "террористы-смертники". После оперативного обыска в квартире обвиняемой были найдены многочисленные диски и книги религиозного содержания, журналы и газеты нетрадиционного религиозного толка. Постановлением суда мать-садистка была приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по следующим статьям: 107, ч. 2, п. а,б,г - "Истязание несовершеннолетних", статье 24, ч. 1 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статье 233, ч. 1 - "Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма". Приговор не вступил в законную силу. На воле у женщины остался свой несовершеннолетний сын, которого будут воспитывать родители подсудимой. Вопрос же о дальнейшей судьбе приемных детей будет решаться органами опеки.