Подозреваемым предъявлено обвинение по статье части 3 статьи 176 УК РК - "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества". По данным следствия они обвиняются в том, что в сентябре 2010 года, вступив в преступный сговор, похитили 15,4 миллиона тенге бюджетных денег, которые были выделены на инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения. 12 июня уральский городской суд санкционировал домашний арест начальника управления земельных отношений. Идет расследование.