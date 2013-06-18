Фото с сайта sochinews.net Фото с сайта sochinews.net По информации пресс-службы финансовой полиции, 28 апреля сотрудники ДБЭКП по ЗКО возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц акимата г. Уральска за злоупотребление должностными полномочиями. Акиматовских работников подозревают в том, что они  пятерым жителям Уральска незаконно выдали разрешения на приватизацию государственных квартир. Несмотря на то, что у этих людей уже были приватизированные квартиры. Происходила эта операция в период с апреля по июнь прошлого года. Между тем, согласно пункту 9 статьи 13 закона РК «О жилищных отношениях», граждане Республики Казахстан вправе приватизировать на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного фонда. Идет расследование.