Фото: David Guttenfelder / AP с сайта lenta.ru Фото: David Guttenfelder / AP с сайта lenta.ru Власти Северной Кореи занялись тщательным изучением опыта немецких национал-социалистов: об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал New Focus International. В частности, руководителя КНДР Ким Чен Ына заинтересовал тот факт, что режиму Адольфа Гитлера удалось в краткий срок восстановить Германию после поражения в Первой мировой войне. Анонимный северокорейский чиновник, который работает на территории Китая, рассказал New Focus, что Ким Чен Ын по случаю своего дня рождения 8 января подарил членам Государственного комитета обороны «Майн кампф» Гитлера. Автобиографический труд вождя Третьего Рейха запрещен в КНДР, но якобы был издан ограниченным тиражом для узкого круга читателей. Предполагается, что Ким Чен Ына, в частности, вдохновляют достижения национал-социалистов в популяризации спорта и пропаганде деторождения. New Focus отмечает, что после прихода нового северокорейского лидера к власти в 2011 году государственные СМИ стали публиковать много материалов о спорте, а сам Ким часто появляется на публике в окружении детей. Сообщается также, что глава министерства народной безопасности КНДР Чхве Пу Иль приказал подчиненным ориентироваться на образец гестапо — тайной полиции гитлеровской Германии. Ким Чен Ын, которому сейчас, по разным данным, от 29 лет до 31 года, после прихода к власти рассматривался некоторыми наблюдателями как потенциальный реформатор. К настоящему моменту, по данным New Focus, в кругах северокорейской правящей элиты он успел приобрести репутацию жестокого политика. Еще один информированный источник сообщил журналистам, что с наследием Гитлера Ким Чен Ын подробно ознакомился в годы своей учебы в Швейцарии. lenta.ruФото: David Guttenfelder / AP с сайта lenta.ru