Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz В суде №2 города Атырау закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя Атырауского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте Департамента охраны общественного здоровья Минздрава РК. Подсудимый вымогал деньги у директоров вагонов-ресторанов и бригадиров пассажирских поездов за непривлечение к административной ответственности. Таким образом, в период с мая по сентябрь 2017 года он получил через посредника 339 000 тенге. - Приговором суда нарушитель был признан виновным по п. 1 части 3 ст. 366 УК РК - "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 23 730 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.