В Атырау вести о женитьбе 35-летнего мужчины на 83-летней бабушке оказались слухами

Выяснилось, что молодожены, не так давно сыгравшие свадьбу - ровесники, сообщает телеканал "Казахстан-Атырау". В социальных сетях уже вторую неделю распространяется шокирующее видео, на котором якобы 35-летний мужчина женился на женщине в 2,5 раза старше себя. Оказалось, что Канат ДУЙСЕНОВ и Гоззал КОШМУРАТОВА познакомились 8 месяцев назад в социальных сетях и после продолжительного общения решили связать свои судьбы. Канат - житель Атырауской области, Гоззал - уроженка Узбекистана, у женщины не сложилась личная жизнь, и она решила приехать строить новую жизнь с Канатом. В настоящее время моло