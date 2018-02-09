Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау вести о женитьбе 35-летнего мужчины на 83-летней бабушке оказались слухами

Выяснилось, что молодожены, не так давно сыгравшие свадьбу - ровесники, сообщает телеканал "Казахстан-Атырау". В социальных сетях уже вторую неделю распространяется шокирующее видео, на котором якобы 35-летний мужчина женился на женщине в 2,5 раза старше себя. Оказалось, что Канат ДУЙСЕНОВ и Гоззал КОШМУРАТОВА познакомились 8 месяцев назад в социальных сетях и после продолжительного общения решили связать свои судьбы. Канат - житель Атырауской области, Гоззал - уроженка Узбекистана, у женщины не сложилась личная жизнь, и она решила приехать строить новую жизнь с Канатом. В настоящее время моло
gorod
В Атырау вести о женитьбе 35-летнего мужчины на 83-летней бабушке оказались слухами
Выяснилось, что молодожены, не так давно сыгравшие свадьбу - ровесники, сообщает телеканал "Казахстан-Атырау".
В социальных сетях уже вторую неделю распространяется шокирующее видео, на котором якобы 35-летний мужчина женился на женщине в 2,5 раза старше себя. Оказалось, что Канат ДУЙСЕНОВ и Гоззал КОШМУРАТОВА познакомились 8 месяцев назад в социальных сетях и после продолжительного общения решили связать свои судьбы. Канат  - житель Атырауской области, Гоззал - уроженка Узбекистана, у женщины не сложилась личная жизнь, и она решила приехать строить новую жизнь с Канатом. В настоящее время молодожены живут в общежитии в с.Аккистау Исатайского района. - Когда мы увидели это видео, оно просто нас шокировало, мы даже не были в курсе, что кто-то снимал нас, а о том, что оно еще и разойдется по социальным сетям и да еще с таким контекстом, вообще нас удивило. Два дня мы, конечно, переживали, пытались оправдаться, но никто нам не верил, - рассказывает Гоззал КОШМУРАТОВА. Оказалось, что видео было снято, когда Гоззал приехала к Канату в дом в качестве невесты, соседи по комнате в общежитии решили по традиции повязать платок на голову девушки. Автором видео оказался как раз-таки один из организаторов торжества. Сама невеста же утверждает, что ей всего лишь 34 года, к Канату она приехала сама, никто ее не заставлял, никто не крал, и в скором времени собирается принять гражданство Казахстана.
8qRmP-_W43I
жених слухи невеста

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article