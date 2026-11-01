В Атырау вспыхнул пожар в гостинице

Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В Атырау произошел пожар в одноэтажной гостинице. Для борьбы с огнем на место происшествия направили десятки спасателей.

Возгорание произошло в здании гостиницы, расположенной на улице К. Смагулова. На место ЧП оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Из-за пожара спасателям пришлось развернуть оперативный штаб для координации действий пожарных расчетов. К тушению огня привлекли 30 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.

По информации спасателей, пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

Автор: Мадина Джаналиева