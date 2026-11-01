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Происшествия

В Атырау вспыхнул пожар в гостинице

Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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В Атырау вспыхнул пожар в гостинице
Стоп-кадр из видео телеграм-канала 112

В Атырау произошел пожар в одноэтажной гостинице. Для борьбы с огнем на место происшествия направили десятки спасателей. 

Возгорание произошло в здании гостиницы, расположенной на улице К. Смагулова. На место ЧП оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Из-за пожара спасателям пришлось развернуть оперативный штаб для координации действий пожарных расчетов. К тушению огня привлекли 30 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.

По информации спасателей, пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

Автор: Мадина Джаналиева

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