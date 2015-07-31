В Атырау вынесен приговор члену преступной группировки Бергея Рыскалиева

Экс-директора ТОО "АТГ-Курылыс" Жанболата Дюсенбаева задержали и признали виновным в хищении 2,7 миллиарда тенге. В Атырау он приговорен к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент Today.kz. Фото с сайта today.kz Как следует из материалов уголовного дела, Жанболат Дюсенбаев, будучи руководителем "АТГ Курылыс" и находясь в составе организованного преступного сообщества экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, в период с 2008 по 2011 годы приложил руку к хищениям бюджетных средств, выделенных на газификацию населенных пунктов Кызылкогинского и Курмангазинского районов Атыра