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Социум

В Атырау вынесен приговор члену преступной группировки Бергея Рыскалиева

Экс-директора ТОО "АТГ-Курылыс" Жанболата Дюсенбаева задержали и признали виновным в хищении 2,7 миллиарда тенге. В Атырау он приговорен к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент Today.kz. Фото с сайта today.kz Как следует из материалов уголовного дела, Жанболат Дюсенбаев, будучи руководителем "АТГ Курылыс" и находясь в составе организованного преступного сообщества экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, в период с 2008 по 2011 годы приложил руку к хищениям бюджетных средств, выделенных на газификацию населенных пунктов Кызылкогинского и Курмангазинского районов Атыра
Marat
В Атырау вынесен приговор члену преступной группировки Бергея Рыскалиева
Экс-директора ТОО "АТГ-Курылыс" Жанболата Дюсенбаева задержали и признали виновным в хищении 2,7 миллиарда тенге. В Атырау он приговорен к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент Today.kz.
Фото с сайта today.kz
Фото с сайта today.kz
 Фото с сайта today.kz Как следует из материалов уголовного дела, Жанболат Дюсенбаев, будучи руководителем "АТГ Курылыс" и находясь в составе организованного преступного сообщества экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, в период с 2008 по 2011 годы приложил руку к хищениям бюджетных средств, выделенных на газификацию населенных пунктов Кызылкогинского и Курмангазинского районов Атырауской области. В целом, газификация нефтяного региона в те годы считалась самой финансируемой отраслью. Тогда на нее было выделено 37,4 миллиарда тенге из республиканского и местного бюджетов. Фирма "АТГ Курылыс" принимала участие и выигрывала в тендерах по газификации, которые проводились с грубейшими нарушениями законности. В дальнейшем, хищения осуществлялись путем разработки проектно-сметной документации с заведомо завышенными ценами, заключались фиктивные договоры, завышалась стоимость материалов и работ, а перечисленные из бюджета средства обналичивались. Органом предварительного следствия Дюсенбаеву инкриминировалось хищение в общей сложности 6,6 миллиарда тенге, однако суд счел эту сумму недоказанной в полном объеме. Сам подсудимый вину не признал и просил вынести оправдательный приговор. "Дюсенбаева признали виновным по ч. 3 ст. 235 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 176 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества, а также лишения права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на четыре года", - сообщает пресс-служба Атырауского областного суда. Кроме того, приговором суда с Дюсембаева в солидарном порядке взыскан причиненный государству ущерб в размере 2,7 миллиарда тенге, а также государственная пошлина в 27,5 миллиона тенге. Кроме того, в доход государства обращены принадлежащие Дюсенбаеву два земельных участка, три квартиры, а также доли в уставных капиталах ТОО "К-Плюс" и ТОО "Газета Туран". Приговор в законную силу еще не вступил. Стоит также отметить, что Ж. Дюсембаев с сентября 2012 года находился в межгосударственном розыске и был задержан оперативниками финансовой полиции весной 2014 года в Актобе, когда процесс над его подельниками шел в Атырау полным ходом. А незадолго до Дюсембаева в Москве был пойман еще один беглец ОПГ - бывший директор ТОО "СтройКонтрактГрупп" Олег Павличенко. В отношении Павличенко следствие еще не завершено. Изначально в межгосударственный розыск было объявлено 13 человек, в том числе экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев и его брат – бывший депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Рыскалиев.
приговор

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