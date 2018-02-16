В Атырау вынесли приговор браконьерам, задержанным с тонной рыбы

Судом №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении четырех жителей села Жанбай Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов уголовного дела следует, что четверо жителей села Жанбай занимались незаконной добычей рыбы с причинением крупного ущерба окружающей среде. В ноябре 2017 года близ села Жанбай сотрудниками рыбной инспекции была задержана лодка типа байда, в которой находились четверо жителей села, также была обнаружена рыба весом 1,1 тонны и рыболовные сети. Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, вс