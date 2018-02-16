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Происшествия Социум

В Атырау вынесли приговор браконьерам, задержанным с тонной рыбы

Судом №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении четырех жителей села Жанбай Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов уголовного дела следует, что четверо жителей села Жанбай занимались незаконной добычей рыбы с причинением крупного ущерба окружающей среде. В ноябре 2017 года близ села Жанбай сотрудниками рыбной инспекции была задержана лодка типа байда, в которой находились четверо жителей села, также была обнаружена рыба весом 1,1 тонны и рыболовные сети. Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, вс
Кристина Кобина
В Атырау вынесли приговор браконьерам, задержанным с тонной рыбы
Судом №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении четырех жителей села Жанбай Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов уголовного дела следует, что четверо жителей села Жанбай занимались незаконной добычей рыбы с причинением крупного ущерба окружающей среде. В ноябре 2017 года близ села Жанбай сотрудниками рыбной инспекции была задержана лодка типа байда, в которой находились четверо жителей села, также была обнаружена рыба весом 1,1 тонны и рыболовные сети. Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, все четверо были признаны виновными по статье 335 УК РК - "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". - Суд, учитывая признание вины и раскаяние в содеянном, также смягчающие обстоятельства по делу назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с пожизненным лишением заниматься рыбной деятельностью. Также в доход государства конфискована лодка и рыба, - отметили в суде №2. Приговор суда не вступил в законную силу.
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