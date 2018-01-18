Иллюстративное фото из архива "МГ" Денежное вознаграждение чиновнику дали за оказанную помощь при получении квартиры по государственной программе. Уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.2 ст.366 УК РК - "Получение взятки" рассматривалось в суде №2 г.Атырау. -В судебном заседании подсудимый признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокурором. Приговором суда утверждено процессуальное соглашение, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки или - 18 000 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.