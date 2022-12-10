В Атырау выросло количество больных острой формой бруцеллёза

– Значительное снижение заболеваемости бруцеллёзом в области отмечалось в 2021 году. Тогда зарегистрировали два больных с острыми формами бруцеллёза в Кзылкугинском районе, - сообщили санврачи.
Бруцеллёз – зоонозная инфекционная болезнь животных и людей. В сыром молоке при обычной температуре бруцеллы сохраняются от 10 до 18 дней, в свежезамороженном мясе – свыше 47 дней, в шерсти – до 4 месяцев, в проточной воде – до 12 дней, почве и навозе – до 4 месяцев. Бруцеллы погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ.Бруцеллёзная инфекция обнаружена у многих видов животных. Для людей основную опасность представляет мелкий и крупный рогатый скот, а также свиньи. От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Заражение людей от больных животных происходит при несоблюдении мер личной профилактики во время ухода за животными, контакте с абортированным плодом, во время забоя, при обработке сырья и при употреблении в пищу продуктов без термической обработке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.