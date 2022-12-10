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Социум

В Атырау выросло количество больных острой формой бруцеллёза

За 11 месяцев этого года выявлено шесть случаев заражения опасным заболеванием, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за 11 месяцев этого года зарегистрировано шесть больных с острыми формами бруцеллёза. – Значительное снижение заболеваемости бруцеллёзом в области отмечалось в 2021 году. Тогда зарегистрировали два больных с острыми формами бруцеллёза в Кзылкугинском районе, - сообщили санврачи. Бруцеллёз – зоонозная инфекционная болезнь животных и людей. В сыром молоке при обычной температуре
Арайлым Усербаева
В Атырау выросло количество больных острой формой бруцеллёза
За 11 месяцев этого года выявлено шесть случаев заражения опасным заболеванием, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Ограждения для защиты от скота установят вдоль трассы Уральск - Атырау
Ограждения для защиты от скота установят вдоль трассы Уральск - Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за 11 месяцев этого года зарегистрировано шесть больных с острыми формами бруцеллёза.
– Значительное снижение заболеваемости  бруцеллёзом в области отмечалось в 2021 году. Тогда зарегистрировали два больных с острыми формами бруцеллёза в Кзылкугинском районе, - сообщили санврачи.

Бруцеллёз – зоонозная инфекционная болезнь животных и людей. В сыром молоке при обычной температуре бруцеллы сохраняются от 10 до 18 дней, в свежезамороженном мясе – свыше 47 дней, в шерсти – до 4 месяцев, в проточной воде – до 12 дней, почве и навозе – до  4 месяцев. Бруцеллы погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ.

Бруцеллёзная инфекция обнаружена у многих видов животных. Для людей основную опасность представляет мелкий и крупный рогатый скот, а также свиньи. От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Заражение людей от больных животных происходит при несоблюдении мер личной профилактики во время ухода за животными, контакте с абортированным плодом, во время забоя, при обработке сырья и при употреблении в пищу продуктов без термической обработке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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