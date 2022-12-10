В Атырау выросло количество больных острой формой бруцеллёза

За 11 месяцев этого года выявлено шесть случаев заражения опасным заболеванием, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за 11 месяцев этого года зарегистрировано шесть больных с острыми формами бруцеллёза. – Значительное снижение заболеваемости бруцеллёзом в области отмечалось в 2021 году. Тогда зарегистрировали два больных с острыми формами бруцеллёза в Кзылкугинском районе, - сообщили санврачи. Бруцеллёз – зоонозная инфекционная болезнь животных и людей. В сыром молоке при обычной температуре