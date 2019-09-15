Иллюстративное фото с сайта azk.ucoz.ru - В ходе изучения транспортной прокуратурой сведений о транспортируемых нефтепродуктах установлено, что в период с 2017 по 2018 годы руководитель данного товарищества сбывал горюче-смазочные материалы без документов, подтверждающих законность их происхождения, - сообщили в главной транспортной прокуратуре. По сведениям надзорного органа, в основном атырауский предприниматель сбывал ГСМ в Караганде и Актобе, куда они доставлялись автотранспортом. Доход от незаконной деятельности составил более 2,9 млрд тенге. В рамках расследования дела, прокуратурой дан ряд указаний о производстве конкретных мероприятий, что в совокупности с другими следственными действиями позволило разоблачить преступную деятельность директора ТОО. - Приговором Жылыойского районного суда виновный осужден к 5 годам лишения свободы, - отметили в главной транспортной прокуратуре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.