Как рассказал президент японской компании Tokyo Rope Сато Кадзунори, первый проект, который они планируют реализовать в Атырау, - это укрепление берега реки Урал. - Мы проанализировали, каким экономическим потенциалом обладает Атырауская область. Это развивающийся регион. Мы заинтересованы привлечь в данный регион свои высокие технологии и реализовать несколько проектов. Первый из них – берегоукрепительные работы, второй проект – медицинский центр для больных онкологией, - отметил на официальном открытии офиса представительства японской компании Tokyo Rope президент компании Сато Кадзунори. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, поблагодарив руководство Tokyo Rope за заинтересованность в реализации проектов, выразил надежду на долгосрочное сотрудничество. - Компания с вековой историей известна во всем мире своими передовыми технологиями. Хотелось бы напомнить, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Японию встречался с руководством компании Tokyo Rope и стал инициатором того, чтобы японский бизнес пришел в нашу страну, – отметил Нурлан Ногаев. – Глава государства поручил создать все благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. В рамках этих поручений и у нас в Атырауской области ведется плодотворная работа. На данный момент в регионе успешно работают более одной тысячи компаний с иностранным участием. Благодаря привлечению современных технологий мировых компаний казахстанские специалисты выпускают товары высокой степени качества. Реализация озвученных представителями японской компании проектов начнется уже в следующем году. - На данный момент разработана проектно-сметная документация. Она находится на экспертизе. Ожидается, что до конца текущего года будет подписан договор о реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства. А в будущем году непосредственно начнутся земельные работы по берегоукрепительным работам Урала в Махамбетском районе, - сообщили в региональной службе коммуникаций. Общая протяженность берегоукрепительных работ составит 4,5 км. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.