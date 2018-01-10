Иллюстративное фото с сайт time.kz В октябре прошлого года заместитель директора филиала по Атырауской области РГП «Казгидромет» под предлогом служебной необходимости получил разрешение директора филиала на командировку для проведения экологического мониторинга в акватории Каспийского моря Мангистауской области на 10 дней. Вместе с ним в командировку должны были поехать 10 человек сотрудников "Казгидромета". - Выяснилось, что 16 000 литров дизельного топлива, предназначенного для морского судна, стоимостью 2 млн тенге он продал своему знакомому. Членам команды замдиректора сообщил, что командировка отменяется, а все командировочные расходы он присвоил себе, - сообщили в пресс-службе суда №2 г.Атырау. По такому же плану подсудимому удалось обмануть руководство и во второй раз, таким образом, потерпевшему причинен имущественный вред в общем размере 4 463 111 тенге. - В ходе досудебного расследования по ч.3 ст.189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" подсудимый полностью возместил ущерб, добровольно признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокурором, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде 2 лет условного наказания, - сообщили в пресс-службе.