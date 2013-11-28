В Атырау родители не разрешали своим детям ходить в школу. Данный факт был выявлен работниками управления образования во время проведения анализа посещаемости школ, рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» начальник управления образования области Бериккали САРСЕНГАЛИЕВ. Во время одной из проверок по факту посещаемости учебных заведений выяснилось, что четыре школьника, которые числятся в одной из городских школ, не посещают ее с 1 сентября. Оказалось, что родители, проживающие в одном из районных центров, сняли с учета четверых детей школьного возраста и двоих дошколят под предлогом переезда в областной центр. Как рассказал собеседник, работники районного отдела образования пытались провести беседы с родителями, но все безрезультатно. Они под любыми предлогами уклонялись от встреч, прятали своих детей. В итоге пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы, которые приняли решение о принудительном переводе всех детей под опеку государства. Сейчас все шестеро детей находятся под присмотром психологов и медицинских работников. С ними проводится работа по адаптации. Как отмечает психолог Оразбике ХАМИЕВА, семья глубоко религиозная, вполне возможно, что именно это и стало причиной отказа от получения образования. Теперь, самое главное, это научить детей общаться со сверстниками, переломить те догмы и стереотипы, которые были привиты им родителями. В настоящее время в отношении родителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.