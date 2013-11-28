Во время одной из проверок по факту посещаемости учебных заведений выяснилось, что четыре школьника, которые числятся в одной из городских школ, не посещают ее с 1 сентября. Оказалось, что родители, проживающие в одном из районных центров, сняли с учета четверых детей школьного возраста и двоих дошколят под предлогом переезда в областной центр. Как рассказал собеседник, работники районного отдела образования пытались провести беседы с родителями, но все безрезультатно. Они под любыми предлогами уклонялись от встреч, прятали своих детей. В итоге пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы, которые приняли решение о принудительном переводе всех детей под опеку государства. Сейчас все шестеро детей находятся под присмотром психологов и медицинских работников. С ними проводится работа по адаптации. Как отмечает психолог Оразбике ХАМИЕВА, семья глубоко религиозная, вполне возможно, что именно это и стало причиной отказа от получения образования. Теперь, самое главное, это научить детей общаться со сверстниками, переломить те догмы и стереотипы, которые были привиты им родителями. В настоящее время в отношении родителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.