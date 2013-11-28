Июньская драка в УКА 168/5 города Жем наделала много шума. По официальной информации в драке участвовали 100 человек, двое получили колото-резаные раны и ссадины головы. По словам жителей города, конфликт в колонии строгого режима возник на религиозной почве. Департамент уголовно-инсполнительной системы опроверг эту информацию. На этой неделе суд города Эмба огласил приговор. Каждому из 5 активистов драки добавили сроки в колонии. За неповиновение требованиям администрации колонии им добавили от 2 до 2,5 лет. Так, теперь одному из осужденных придется просидеть за колючей проволокой 6,5 лет, второму - 6, третьему - 4, четвертому - 3,5, пятому - 3 года. Приговор не вступил в законную силу. В УКА 168/5 отбывают наказание за тяжкие преступления – убийства, терроризм и педофилию.