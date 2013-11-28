Иллюстративное фото с сайта mygazeta.com Иллюстративное фото с сайта mygazeta.com Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК сообщает, что в предновогодний период 2013 года государственные лесные хозяйства страны будут производить заготовку и отпуск новогодних елок только для проведения культурно-массовых мероприятий. Учитывая увеличение массового спроса на хвойные деревья в преддверии Нового года, министерство призывает казахстанцев отказаться от использования живых елок, что будет способствовать сокращению объемов вырубки деревьев и сохранению фонда хвойных лесов, сообщает ИА "Казинформ". Свободная реализация новогодних елок, заготовленных в Казахстане, будет ограничена. При этом граждане могут приобретать импортируемые елки. Также в Казахстане возможна торговля составных елок из ветвей хвойных пород, а также елок, растущих в контейнерах. В результате инициативы Комитета лесного и охотничьего хозяйства за последнее десятилетие объем заготовки и отпуска новогодних елок в стране сократилась с 40 тысяч до 10 тысяч штук. В Астане при проведении новогодних городских празднеств вот уже 5 лет используются только искусственные елки. Для предотвращения незаконной вырубки елок на территории страны действуют более 500 рейдовых групп, состоящих из государственных инспекторов, лесной охраны и сотрудников природоохранной полиции. Кроме того, близ лесных массивов организовано 320 постов контроля. Напомним, что с 2007 года действуют базовые ставки исчисления размеров вреда, причиненного в результате нарушения лесного законодательства. Так, за уничтожение или повреждение 1 единицы молодняка хвойных пород в предновогодний период (ноябрь-декабрь) предусмотрено возмещение вреда в размере 15 МРП, или 25 965 тенге. Незаконная рубка молодняка хвойных пород предполагает наложение на правонарушителей административных штрафов и предъявление иска по возмещению ущерба, причиненного лесному хозяйству. При этом в случае вырубки 7 штук елок и превышения суммы штрафа 100 МРП в отношении правонарушителя предусмотрена уголовная ответственность. По фактам незаконной заготовки елок граждане могут обращаться в региональные департаменты полиции.