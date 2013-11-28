Иллюстративное фото с сайта nataly-hill.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта nataly-hill.livejournal.com В Павлодарской области по недосмотру родителей в стиральной машинке утонул двухлетний ребенок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Трагедия произошла в селе Веселая роща Железинского района. "Со слов матери, при стирке белья ей показалось, что в стиральной машинке полуавтомат недостаточно воды. Она отключила машинку, закрыла ее крышкой и вышла во двор за водой. Вернувшись, увидела, что машинки включена, крышка приоткрыта, а рядом стоит табуретка. Внутри работающей машинки оказался ее малолетний сын", - рассказали в пресс-службе ведомства. Здесь также добавили, что семья, в которой погиб малыш, благополучная. По данному факту проводится доследственная проверка. Тело погибшего мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.