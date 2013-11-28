Юрист Юрий ФИЛЬЧУКОВ Юрист Юрий ФИЛЬЧУКОВ Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нотариус Ольга НАБАТОВА заключила сделку купли-продажи заложенной в банке квартиры в районе авиагородка. Через некоторое время у покупателя квартиры не заладился бизнес, женщина уже не могла оплачивать кредит. Она подала в суд на продавца квартиры, и продавца посадили в колонию за мошенничество. Далее владелица квартиры решила разобраться с нотариусом. На Ольгу НАБАТОВУ возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями, ее лишили печати и приостанавили на 4 месяца действие лицензии. В результате нотариус потеряла более 1,7 миллиона тенге дохода. В мае 2011 года  уголовное дело против НАБАТОВОЙ было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. Ей возвратили печать, возобновили действие лицензии. - Мой клиент Ольга НАБАТОВА подала в суд и выиграла дело, - рассказывает юрист Юрий ФИЛЬЧУКОВ. – Судья КАБЫЛДИНОВ удовлетворил ее требования в полном объеме. Он постановил взыскать с министерства финансов свыше 1,7 миллиона тенге упущенной выгоды и 100 тысяч тенге представительских расходов. Постановление суда не вступило в законную силу.