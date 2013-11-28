Иллюстративное фото с сайта sayany-info.ru Иллюстративное фото с сайта sayany-info.ru К такой мысли пришли представители антимонопольного департамента. По данным анитимонопольщиков, на сегодняшний день по области установлено 121 общедомовой прибор учета тепла или 26,8% при общей потребности 452 штук. - Мы проводим разъяснительную работу среди населения, доказывая эффективность установки приборов учета, но многие еще не желают вкладывать средства для закупа приборов учета, - сообщила руководитель отдела технического регулирования Областного департамента по регулированию естественных монополий Асем АУБЕКЕРОВА. Основная причина нежелания населения устанавливать общедомовые приборы учета – это дороговизна самого оборудования. Цена на приборы начинаются от 550 тысяч тенге.  Но все же те, кто их установил, имеют экномическую выгоду, отмечают специалисты анитимонопольного департамента. - К примеру, жильцам по СМП-136, дом 5 по фактическим показаниям прибора начислено за потребленную тепловую энергию в октябре этого года 76,24 Гкал по  утвержденному  тарифу 2 102,42 тенге за 1 Гкал.  Плата за отопление, за счет установки прибора учета и применения тарифа как для потребителей, имеющих прибор учета тепловой энергии, составила - 160 298,2 тенге. По норме потребления без прибора учета   составила  614 435,17 тенге, за общую площадь дома - 6 916,30 кв. м. В связи с этим   экономический эффект  составил - 454 136,97 тенге», - отметила Асем АУБЕКЕРОВА. Есть и государственные органы которые от установки приборов учета экономят теплоэнергию. В частности, городской отдел труда и занятости. За один месяц им было начислено около 27 тысяч тенге. Без приборов учета, общая сумма оплаты составила  бы более 100 тысяч тенге. - Потребители, установившие прибор учета, только выиграют в этом, - заметила Асем АУБЕКЕРОВА.