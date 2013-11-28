Программа содействия реализовывается компанией "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В." и ее компаниями-агентами. Основная цель разработанной в 2005 году программы - это поддержка государственных программ функционирование и развитие языков Республики Казахстан. На сегодняшний день благодаря программе Консорциума были реализованы 8 проектов, призванные оказать содействие правительству Казахстана в развитии казахского языка в сферах политической, экономической и общественной жизни республики, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, в рамках проекта всего было издано и передано местным властям около 18 тысяч книг, среди которых различные словари по нефтегазовой тематике, очерки, методички, самоучители, курсы изучения казахского языка.