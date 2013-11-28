Как правило, основными причинами для возникновения трудовых споров являются недовольство заработной платой, условия труда и отношения с работодателем. Статистика говорит о том, что в последние годы количество трудовых споров в Казахстане резко выросло. Зампред федерации профсоюзов в беседе с корреспондентом рассказал, что если в 2010 году было зарегистрировано 8 трудовых споров, то в 2011 году их было уже 16, в 12-м году - 21, а за 10 месяцев этого года - уже 27. Среди регионов лидерство по количеству споров занимает Мангистауская область, на втором месте Карагандинская и на третьем - Атырауская и Южно-Казахстанская. Причин несколько, одна из главных - это незнание рабочими своих прав. Здесь могли бы помочь профсоюзы, но на сегодня они существуют не во всех организациях, чем и пользуются нечестные работодатели. Согласно информации, проведенная в этом году проверка выявила повсеместные нарушения в части разницы заработной платы. Участниками круглого стола министерству труда и соцзащиты РК рекомендовано рассмотреть вопросы унификации заработной платы по отраслям и регионам, а также обязать работодателей заключать коллективные договоры не с работниками, а именно с профсоюзами.