Иллюстративное фото с сайта www.pandaland.kz Иллюстративное фото с сайта www.pandaland.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители детей, которые ходят в частный садик «Гулден» собрали пресс-конференцию. Журналисты пришли к зданию садика, который находится по улице Военный городок, 78. Санитарные врачи закрыли этот садик около месяца назад по решению суда. Тогда отсюда увезли ребенка на "скорой" в инфекционную больницу. Однако детсад до сих пор работает и даже строит рядом новый корпус для расширения. Как рассказала мама ребенка Жанат САТАВАЕВА, у ее сына после детсада появились вши. - В туалете садика висит 4 полотенца на 40 человек, стоит 2 горшка, - рассказывает Жанат САТАВАЕВА.  Все дети туда писают. Потом все это сливается в третий горшок. - Племянница жалуется, что «тетька в садике ее била», - говорит Эльвира БИСЕНОВА. По словам родителей, дети кушают стоя, потому как не хватает стульчиков. На 41 ребенка только 25 кроватей и 2 раскладушки. Оплата в детсаду составляет 15 тысяч тенге в месяц. За эти деньги предоставляют трехразовое питание. - На полдник дают постоянно одно и то же печенье «Фантазия», фруктов наши дети в садике не видят, - жалуется Айгуль МАСИНОВА. От каких-либо комментариев руководство садика отказалось.