Авария произошла вечером 27 ноября на пересечении улиц Тайманова и Молдагуловой, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". По предварительным данным женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колёса такси. О том, что трагедия произошла по вине пешехода, утверждает водитель автомобиля "Лада "Приора", под колёса которого и попала женщина. - Я ехал по улице Тайманова в сторону Омеговского моста, а женщина переходила улицу, не соблюдая правил дорожного движения, - рассказывает водитель Павел. - Когда я её заметил, попытался свернуть в сторону, но избежать удара не получилось. Водитель остановился, вызвал скорую помощь и полицейских. Пострадавшая, женщина европейской внешности лет 30-35, госпитализирована. На месте аварии работает полиция и дознаватели. Пересечение улиц Тайманова и Молдагуловой известно своим оживлённым движением, поэтому аварии здесь не редки. Напомним, 29 марта неподалёку от профессионального лицея №1 насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. За рулём автомобиля находился нетрезвый сотрудник дорожной полиции.