Иллюстративное фото с сайта www.agroxxi.ru Иллюстративное фото с сайта www.agroxxi.ru В Атырауской области полицейские задержали скотокрадов, решивших поживиться за чужой счет свежей говядиной, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД области. 27 ноября ранним утром внимание патрульной группы привлек автомобиль марки 2106, передвигавшийся без габаритных огней на высокой скорости. Водитель автомобиля не только проигнорировал приказ инспектора остановиться, но и прибавил скорости, пытаясь уйти от погони по проселочной дороге в направлении города Кульсары. Сотрудники дорожно-патрульной службы в ходе погони пробовали остановить авто через громкоговорящее устройство, однако и эти попытки результата не принесли. В итоге полицейским пришлось применить табельное оружие, произведя два предупредительных выстрела. Последняя мера действие возымела, водитель, видимо, решив не испытывать судьбу, остановился. Во время досмотра в салоне полицейские обнаружили недавно "освежеванную" тушу буренки. 56-летний водитель и два его пассажира 25 и 29 лет сознались, что корову заприметили в степи, хозяев рядом не было. План преступления созрел быстро и через некоторое время разделанная корова уже лежала в багажнике шестерки. В настоящее время в проводится расследование.