ДТП произошло рано утром в микрорайоне "Деркул". Автобус двигался в сторону ост. "Поссовет". По словам очевидцев, на светофоре в это время остановился легковой автомобиль, водитель автобуса не смог затормозить и чтобы не врезаться во впереди стоящий автомобиль, взял вправо, в результате чего снес светофор. На место аварии дознаватели прибыли ближе к вечеру. После их прибытия сотрудники ТОО "Жайык жарыгы" принялись за ликвидацию последствий аварии. В обстоятельствах дела разбираются сотрудники полиции. Обошлось без жертв. Ущерб, нанесенный ТОО "Жайык жарыгы", пока неизвестен.