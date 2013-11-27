Иллюстративное фото с сайта www.oren.ru Иллюстративное фото с сайта www.oren.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий. Снаряд обнаружили сегодня во второй половине дня на газовом участке филиала АО «КазТрансГаз Аймак» в Аксае. Рабочие на территории строили гараж и когда рыли смотровую яму, обнаружили снаряд диаметром 34Х10 см, предположительно времен гражданской войны, поскольку подобные находки здесь были и ранее. Сейчас склад, где хранится находка, охраняется, а работы на газовом участке приостановлены. К слову, завтра должны приехать взрывники, которые уничтожат снаряд.