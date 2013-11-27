Филиал в Уральске стал 16-ым отделением микрокредитной организации "КМF". На мероприятие по случаю открытия были приглашены местные руководители государственной службы, финансовых институтов, а также клиенты "КМF", которые уже подали свыше 50 заявок наобщую сумму 17 миллионов тенге. Основное направление микрокредитных организаций - обеспечение кредитами отдаленных сельских местностей. С 1997 года, с начала своей деятельности и до сегодняшнего дня организация "КМF" выдала 571 тысячу кредитов, большая часть из которых ушла на развитие бизнеса.