Кадр телеканала КТК Кадр телеканала КТК В Актобе родители 4-летнего ребенка, который стал инвалидом после операции, проведенной приезжими врачами, подали в суд на департамент здравоохранения, сообщает КТК. Маленького Самгата парализовало после того, как в прошлом году его прооперировали медики из России. Мальчику обещали подарить здоровое сердце, а теперь он прикован к постели. Сейчас Самгату уже 4 года, но его до сих пор носят на руках. Год назад мальчику сделали операцию на сердце, причем хирурги, которых специально пригласили из России. Но все прошло крайне неудачно, у маленького пациента теперь парализованы руки и ноги. Родители уверены: ответственность должен понести местный департамент здравоохранения, у которого они требуют 10 миллионов тенге. - Этих врачей приглашал департамент здравоохранения. Пусть теперь и отвечают за последствия. Мне надо вылечить сына. Есть шанс на выздоровление, но теперь только за рубежом и за большие деньги, - говорит Акжамал Есмаханова, мама Самгата Гарифуллы. От российских хирургов теперь никаких вестей. К слову, за проведенный мастер-класс им заплатили больше 8 миллионов тенге, которые выделили из областного бюджета! А сколько было рекламы! Журналистам тогда даже предоставили свободный доступ в операционную. Тогда никто даже подумать не мог, что именитые хирурги на самом деле псевдопрофессионалы, утверждают пострадавшие. - Горбунов якобы профессор, хотя на самом деле он не профессор. Я уже по интернету посмотрел. Они, значит, просто, как сказать, взяли как подопытного кролика, просто поиздевались над ребенком. Самое главное, что Горбунов, Горбатенко и т.д. - эти врачи не имели прямого указания Министерства здравоохранения, - отметил Руслан Махамбетов, адвокат. Кроме Самгата под ножом российских хирургов тогда оказались еще пятеро малышей. После операции один из них скончался, другого, как и Самгата, парализовало. Правда, актюбинские медики не придали шокирующей истории особого значения. Вот как они оценили последствия того мастер-класса. Мол, врачи делали все, чтобы спасти пациентов. Между тем прошло уже больше года, но иностранные хирурги так и не дали интервью. Естественно, после скандальной истории в Актобе они уже не приезжали и, скорее всего, больше не появятся. Правда, мама Самгата до сих пор надеется вновь увидеть российских специалистов, чтобы задать им единственный вопрос: что же они сделали с ее сыном?