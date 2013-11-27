Иллюстративное фото с сайта positime.ru Иллюстративное фото с сайта positime.ru По данным ВОЗ, люди намерено заражают себя смертельным вирусом, чтобы получить 700 евро от властей Евросоюза. По данным отчёта Всемирной организации здравоохранения, примерно половина новых случаев заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на территории Греции вызвана самозаражением. "Люди сами заражают себя, чтобы получить от Евросоюза выплаты в 700 евро и быстрый доступ к программам заместительной терапии", – приводит доклад организации Russia Today. Также из-за глубокого экономического кризиса в стране растёт уровень преступности и количество наркоманов, что, в свою очередь, также способствует распространению ВИЧ. За время финансовой нестабильности в стране в два раза выросло число убийств и краж, также в Греции резко увеличилось количество проституток. Из-за сокращений в системе здравоохранения доступ населения к медицинским услугам снизился на 40%: в период с 2007-го по 2009 год жители Греции на 15% реже стали обращаться к врачам. Правительство страны продолжает предпринимать меры по сокращению числа сотрудников, занятых в системе здравоохранения. В процессе запланированной "оптимизации бюджета" планируется уволить 26 тысяч человек, включая более 9 тыс. профессиональных врачей. "Ситуация в Греции должна стать предупреждением для других стран, которым приходится сокращать дефицит бюджета, а именно для Испании, Ирландии и Италии. Необходимо найти способ консолидировать финансы без отказа от необходимых инвестиций в сферу здравоохранения", – отмечают в своём докладе представители ВОЗ. Тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни в Греции остается сравнительно высокой и сопоставима с Германией, Финляндией и Норвегией. Напомним, зимой 2012 года количество безработных в Греции превысило четверть всего трудоспособного населения. При этом занятость населения в стране продолжает сокращаться.