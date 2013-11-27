Исследовательский центр компании HeadHunter проанализировал более 72-х тысяч резюме казахстанцев, размещенные в сентябре и октябре 2013 г. на hh.kz. Оказалось, что чаще всего они публикуются в проф. области «Начало карьеры, студенты» (26% и 24% соответственно от общего количества резюме в каждом месяце). Как отмечает Марина Сакиева, директор по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан, активность молодых специалистов (к которым относят работников с опытом работы до года), недавних выпускников вузов в поиске работы в том числе связана и с тем, что среди молодежи максимальное число посетителей Интернета и в принципе «продвинутых» пользователей – им проще разместить резюме на job-порталах. «В то же время на мастер-классах, которые мы проводим в вузах, мы учим не только пользоваться методами поиска работы, но и даем рекомендации правильно писать резюме и позициионировать себя на рынке труда. Хотя, подобные навыки необходимо абсолютно всему активному населению трудоспособного возраста», - подчеркнула М. Сакиева. На втором месте по популярности среди соискателей – проф. область «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (12% от общего числа всех резюме), на третьем – «продажи (11%). В сферы, в которых часто публиковались CV, также вошла проф. область «Административный персонал» (6%). Каждое двадцатое резюме октября пришлось на специалиста сфер «Производство», «Транспорт, логистика», «Информационные технологии, интернет, телеком», «Банки, инвестиции, лизинг». Меньше всего резюме было размещено в проф. областях «Инсталляция и сервис», «Домашний персонал», «Страхование» и «Консультирование». image Период исследования: сентябрь - октябрь 2013 г. Источник: HeadHunter