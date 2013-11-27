SAMSUNG DIGITAL CAMERAВ городском суде Атырау завершилось судебное разбирательство в отношении двух женщин, жестоко избивших свою знакомую. Напомним 26 сентября в Атырау у кафе «Salem Gold»  две девушки избивали третью. Все это происходило на глазах у прохожих и персонала данного увеселительного заведения. Процесс избиения был снят на камеру мобильного телефона и попал в Интернет. Потерпевшая написала заявление, было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Больше месяца продолжалось следствие по этому делу. Были задержаны и помещены в СИЗО 26-летняя уроженка Башкирии Ильмира МАМБЕТАЛИЕВА и 20-летняя гражданка Узбекистана Юлия ИВАХНЕНКО. На суде подсудимые признали свою вину полностью, объяснив, что были пьяны и не совсем понимали происходящее. По заключению судебно-медицинской экспертизы 29-летняя Жания КУЖАХМЕТОВА, уроженка ЗКО, получила легкие телесные повреждения в виде гематом в области лица, лобной и теменной частей головы, ссадины и ушибы. На суде смягчающими обстоятельствами семейное положение Ильмиры МАМБЕТАЛИЕВОЙ, она воспитывает троих детей. Адвокаты Юлии ИВАХНЕНКО представили суду заключения о многочисленных травмах, которая та получила три года назад при падении с третьего этажа. Видимо, эти и другие причины стали поводом для снисхождения со стороны потерпевшей Жании КУЖАХМЕТОВОЙ. Она решила простить девушек. Подсудимые были освобождены из зала суда, уголовное дело были прекращено за примирением сторон.