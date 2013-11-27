Фотовыставка Рафхата ХАЛЕЛОВА «Елбасы на земле Приуралья » прошла в драмтеатре им. Островского. Это событие автор приурочил ко дню первого президента РК. - Эту фотовыставку я посвящаю Дню первого президента. Этот праздник у нас отмечается второй раз и существует только в США и в Казахстане. На моих фотографиях чаще всего дети, национальная культура, известные люди, национальные диаспоры. Основная тема фотоснимков - дружба народов, наше главное богатство, - сказал автор выставки. Следующая фотовыставка Рафхата Халелова пройдет 12 декабря в Казани.