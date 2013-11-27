В Уральске газовоз врезался в автотрал

ДТП произошло на омеговском кольце примерно в 11.30 утра. По словам очевидцев, автотрал, в прицепе которого находилось около двух десятков новых автомобилей, на очередной дорожной яме притормозил. Водитель газовоза не успел за маневром впереди идущего автотрала и слишком поздно нажал на тормоза. - Из-за гололеда газовоз понесло и он врезался в транспортировщик, - говорит очевидец ДТП Рустам. Оба водителя от комментариев отказались. На какие компании работают водители, узнать не удалось. У газовоза пострадала вся правая часть салона, у автотрала разбита одна машина, которую он перевозил. Оба участника аварии ждут приезда сотрудников ДПС и страховых фирм.