В Атырау состоялась торжественная передача 18 проектов для жителей Атырауской области, среди которых детские площадки для Атырауского областного противотуберкулезного санатория, кабинет Монтессори Атыраускому областному интернату для детей с ограниченными возможностями, автомобили УАЗ для Макатской районной больницы, детские площадки в поселке Доссор, музыкальное оборудование для Атырауского музыкального колледжа им. Д. Нурпеисовой, компьютеры для школы-лицея им. Ж. Досмухамедова и для средней школы им. Ф. Унгарсыновой, санаторные путевки Атыраускому областному совету ветеранов и Балыкшинскому районному Совету ветеранов, продуктовые купоны Детскому дому милосердия, обществу женщин с ограниченными возможностями «Ана шуагы» и Балыкшинскому районному обществу людей с ограниченными возможностями, обучающие тренинги для врачей Атырауской областной детской больницы и многие другие проекты. Как отметили в пресс-службе компании НКОК, в 2013 году в Атырауской области было реализовано 39 проектов на общую сумму 822 700 долларов, 7 из которых в Макатском районе и 32 в Атырау. Ежегодный бюджет компании по благотворительным проектам составляет 225 млн тенге.