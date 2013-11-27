Так, за сегодняшнее утро было несколько аварий. Одна из них произошла в районе остановки «Юбиляр». Автомобиль марки «Ауди», который двигался предположительно в сторону остановки «Универмаг», слетела в кювет. Со слов очевидцев пассажиры в аварии не пострадали. Еще одно ДТП с участием автомашины "Мерседес" произошло в районе остановки "Диана". - Сегодня с утра моросит мелкий дождь, и тут же дорога покрывается корочкой льда, - говорит один из таксистов. - На центральных дорогах не так скользко из-за сильного потока машин. Но мелкий дождь не дает хорошей видимости, да еще и пешеходы перебегают дорогу прямо перед машинами. Это все вкупе и создает аварийные ситуации.