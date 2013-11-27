Руководство ЗКО и города ознакомились с системой «Умный город» в Магдебурге

25 и 26 ноября заместитель акима области Бахтияр МАКЕН, аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ, а также зампред правления АО НК «СПК «Орал» Исабек АЛЬЖАНОВ приняли участие в работе 2-ой международной Магдебургской конференции «Зеленые города - Зеленая индустрия 2013». На конференции казахстанская делегация выступила с докладом об актуальном развитии Уральска, а также обменялись опытом развития экологичного строительства с делегациями других городов мира, установивших с Магдебургом партнерские отношения. На встрече с Обер-бургомистром города Магдебург Лутцем ТРУМПЕРОМ были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Уральском и Магдебургом на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2010 году. В ходе переговоров стороны договорились об углублении сотрудничества в области инноваций, о развитии инфраструктуры, культуры, образования, здравоохранения и спорта в рамках указанного документа. В ходе посещения производственных мощностей компании «B.T. innovation GmbH» делегация ознакомилась с деятельностью домостроительного комбината, а также провела переговоры о сотрудничестве в области строительства доступного жилья в Западно-Казахстанской области.