Фото с сайта lsm.kz Фото с сайта lsm.kz Об этом корреспондентам портала «Мой ГОРОД» рассказал источник из окружения акима города. Вчера, 26 ноября, у 35-летнего акима Уральска Алтая КУЛЬГИНОВА родилась дочь. Супруга Кульгинова предпочла областной роддом заграничным клиникам. Девочка весом 3 килограмма 200 граммов появилась на свет в роддоме №3. У Алтая КУЛЬГИНОВА и его супруги это уже третий ребенок, они уже воспитывают сына и дочь. Сам отец семейства сейчас находится в Магдебурге (Германия), где участвует в конференции по зеленой экономике.