Звонок с сотового телефона на номер 102 с анонимным сообщением о том, что в подъезде дома по улице Кереева заложено взрывное устройство, поступил 25 ноября в 15.30. Прибывшие на место оперативные службы эвакуировали жильцов дома и произвели оцепление района. Саперы ПСН «Арлан» ДВД Актюбинской области с спомощью служебно-розыскных собак обследовали дом и прилегающую к нему территорию. В ходе осмотра подозрительных предметов не обнаружено. Чуть позже удалось задержать автора звонка. У неё изъяли мобильный телефон и сим-карту. Добавим, за 11 месяцев текущего года на территории Актюбинской области зарегистрировано 13 фактов ложного сообщения об акте терроризма. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма по статье 242 УК РК. Проводится расследование.