Напомним, строительство медучреждения по госпрограмме началось летом прошлого года. Затраты из республиканского и областного бюджетов составили более 1,5 млрд тенге. Работы выполняет компания «Алим». Общая площадь поликлиники, рассчитанная на 500 посещений в смену, составляет 1200 кв. метров. Ее открытие намечалось уже неоднократно этим летом. Затем дату перенесли на сентябрь - на день города. Выяснилось, что несмотря на заявление подрядчика о готовности к сдаче, выявлена масса недоделок. Недавно комиссия в составе депутатов районного маслихата побывала на объекте, где сделала замечания по недоработкам: в частности, лифты не соответствуют стандартам, не установлены унитазы и др. Но, несмотря на эти недочеты, больницу откроют 12 декабря.