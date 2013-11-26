26 ноября по инициативе филиала Народной компартии состоялся круглый стол. На конференции обсуждалась ситуация, вызванная деятельностью религиозных сект на территории Казахстана и проблемы организации массового спорта. По словам Жамбыла АХМЕТБЕКОВА, в нашей области есть проблемы религиозных сект и необходимо понять, будут ли такие проявления происходить в других регионах. - Правительство сейчас увлечено пополнением бюджета, как они будут отчитываться перед Елбасы, а о молодежи никто не задумывается, - сказал депутат. - А ведь растет безработица. Безработица - это первопричина именно оттока молодых к таким формированиям. Поэтому мы этот вопрос хотим рассмотреть глобально. Если мы примем эту резолюцию, на данный момент все с этим согласны, мы вручим ее местным органам, и через среду парламента будем оглашать их по республике. Необходимо чтобы на это обратили внимание. На вопрос о том, много ли казахстанцев перебирается в Сирию, или в другие места ради джихада, депутат посчитал, что нет смысла называть их фамилии. - Но вы сами видите, из Костаная были такие, из Карагандинской области, - говорит Жамбыл АХМЕТБЕКОВ. - Это граждане нашего Казахстана, и мы должны о них заботиться. Найти причину почему они ушли. Там ведь идет гражданская война, мусульмане мусульман убивают, а это значит, что они поддались каким-то соблазнам. Они были безработными, и им предложили работу, или они пошли за заработком. И еще они, конечно, духовно перевоспитаны. Их не переубедить, это неисправимо и непоправимо. Они экстремисты и там останутся. Но в дальнейшем, чтобы такого не произошло, надо о них позаботиться. В обществе надо поднимать эту проблему. Чтобы оградить наших детей от мощнейших психологов, которые их зомбируют, нужно, прежде всего, закрыть зарубежные энергоресурсы, которые пропагандируют религиозный экстремизм. Внутри страны увлекать и заинтересовывать массовым спортом, предоставлять им рабочие места, семьям предоставлять жилье. Те, которые ушли, если не стопроцентно, то на 95% точно на заработки и из-за предоставленного жилья, поэтому государство должно на это обратить внимание. Ведь если у человека есть все работа, деньги и крыша над головой, то такое не произойдет, - считает Жамбыл АХМЕТБЕКОВ. По словам депутата, необходимо привлекать детей в массовый спорт с раннего детства, воспитывать в одном русле на одной идеологии. - Вот раньше как оно строилось, сначала октябрята, затем пионеры, продолжатели, потом они в комсомол переходили, потом партию перехватывала активно молодежь. И система была мощной и сильной. У людей было сформировавшееся мировоззрение. И их не уговоришь ни в какую Сирию ехать, они заняты были, работали, поручения выполняли, старикам помогали - вот это и была единая идеология. Поэтому необходимо повернуться лицом к этой проблеме.