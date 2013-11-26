В Уральске повысится тариф на воду

Если АРЕМ одобрит заявку ТОО «БатысСу Арнасы», то с февраля следующего года уральцы будут платить 100 тенге за один кубометр холодной воды. Коммунальщики подали заявку на повышение тарифа на воду и канализацию в агентство по регулированию естественных монополий. Планируется, что вода подорожает на 30 тенге за кубометр, а откачка сточных вод - на 55 тенге. - Я против того, чтобы повышали тариф на воду, на свет и на все услуги, - говорит пенсионерка Лидия ТРОФИМОВА. - Вот потому что цены повышаются, люди не могут оплачивать, уже, как говорится, пустуют карманы, не хватает. Пенсию повышают, скажем, на 9%, и тут же все остальное повышается на все 30-40%. Ну, что это такое? Кроме того, уральцев возмущает, что это уже второе повышение тарифа за последний год. Напомним, в феврале нынешнего года тариф уже повышали на 70%, и население стало платить за один кубометр воды 75 тенге. Между тем коммунальщики заявляют, что водопроводные и канализационные сети, которые заложили еще в Советском Союзе, вконец изношены. По словам заместителя директора ТОО Батыс Су Арнасы» Нурлыбека КИРЕЕВА, в соответствии с законом о «Естественных монополиях», в нынешнем году предприятие работает по упрощенному тарифу. Согласно этому же закону, в июле ими была подана заявка в АРЕМ на предельный тариф. Предельный тариф будет действовать в течение 2014, 2015, 2016 годов. - На эти годы нами утверждена инвестиционная программа на 2 миллиарда тенге, и на эти деньги мы планируем модернизировать предприятие, - говорит Нурлыбек КИРЕЕВ. - В городе более 700 км водопроводных и канализационных сетей. Сети были проложены в 70-80 годах прошлого века. После развала СССР их никто не ремонтировал, не заменял. И сейчас они изношены более чем на 60%. Есть водопроводные и канализационные сети, которые изношены на все 100%. Чтобы не повторялись аварии на сетях, которые в прошлом году были в районе остановки Жазира, нужно уже сейчас проводить реконструкцию и замену водопроводов. Действующий тариф на водоснабжение сейчас составляет 75 тенге за один кубометр. По отводу сточных вод - 88 тенге. По словам замдиректора, если не говорить про проценты, а только о суммах, то один кубометр воды подорожает на 30 тенге. - Один кубометр воды это 1000 литров, который по новому тарифу будет стоить около 100 тенге, - продолжает Нурлыбек КИРЕЕВ. В месяц семья из 4 человек тратит по нашим грубым подсчетам за 10 тонн воды, то есть 1000 тенге в месяц. Столько же стоит один блок сигарет или 10 литров молока. Одинокие люди и пенсионеры тратят и того меньше. К тому же наши граждане совсем не умеют экономить. Чтобы почистить зубы могут потратить 10-20 литров воды. Нужно научиться экономить. Добывать воду, очищать ее и поставлять в дома не так-то просто. Сейчас на предприятии работают 900 человек. К слову, ТОО «БатысСу Арнасы» взяло на свой баланс водопроводные сети двух районов области - Зеленовского и Теректинского. Для потребителей Зеленовского района уже установлен тариф на воду. Так, для населения он составит 345,80 тенге за кубометр, а для прочих потребителей до 638,18 тенге. Однако на деле сельчане будут платить по 40 тенге за кубометр. Разницу покроют субсидии государства. Для жителей Теректинского района тариф еще не установлен. Фото Ербола АМАНШИНА