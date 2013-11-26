В микрорайоне "Строитель", около дома 26/1, в котором расположено кафе "Шагала", загорелся автомобиль "Форд курьер". По словам очевидцев, машина стояла около кафе уже около двух дней. - Загорелся салон и багажное отделение автомобиля, - сообщили в пресс-службе пожаротушения.- В течение семи минут огнеборцы ликвидировали возгорание, в 21:47 машина была полностью потушена. Владелец автомобиля установлен. В ликвидации пожара приняли участие пять человек личного состава и одна единица техники. Предполагаемая причина возгорания - техническая неисправность. Ущерб и виновный в ЧП устанавливаются.