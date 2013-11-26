Как сообщали в полиции, уголовное дело в связи с возвращением креста закрываться не будет. - Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 175 УК РК - «Кража», - сказал «МГ» и.о.начальника Приурального отдела полиции Владимир БЕЗЬЯНОВ. - Проникновение в помещение было. Уголовное дело закрываться не будет. Мы продолжим искать воров. Напомним, кража произошла в ночь на воскресенье, 24 ноября, в селе Дарьинское Зеленовского района. В храм Казанской иконы Божией Матери воры проникли через пластиковое окно. По словам протоиерея Георгия, из храма воры забрали только наперсный крест. Жертвенники, иконы и церковная лавка остались не тронутыми. - Это был наперсный крест 1797 года, изготовленный еще при Павле 1, - рассказал «МГ» протоиерей Георгий. - Он был подарен моему отцу, он у меня тоже священник, а когда я стал священником, отец подарил его мне. По словам батюшки, цену наперсного креста он не знает. Ориентировочно украденную вещь оценили в 500 тысяч тенге.