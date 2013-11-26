Иллюстративное фто с сайта www.credits.ru Иллюстративное фто с сайта www.credits.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным первого заместителя председателя городского филиала партии «Нур Отан» Каната АЗМУХАНОВА, на заседании Общественного совета по борьбе с коррупцией была заслушана информация о работе городского отдела ЖКХ. Поводом для заседания послужили многочисленные жалобы со стороны населения на работу данного государственного органа. Была создана партийная комиссия, которая провела проверку по жалобам жителей. Выяснились факты потери очередности горожан на получение жилья 10-летней давности. Это произошло из-за халатности сотрудников отдела, также зафиксированы случаи выдачи жилья вне очереди. - По результатам анализа деятельности городского отдела ЖКХ,  нами были отправлены в городской акимат  представления о принятии мер по возврату в судебном порядке  пятнадцати  незаконно выданных квартир  в 2011 и  2012 годах, - сказал Канат АЗМУХАНОВ. Несколько человек, уже не дожидаясь судебного решения, добровольно вернули квартиры. В целом само руководство городского отдела подтвердило факты нарушения. За последние годы около 800 квартир были выданы без соблюдения очередности. Но все жилье распределялось по решению жилищной комиссии, разъяснили в ЖКХ.