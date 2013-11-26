Иллюстративное фото с сайта rostov.all.biz Иллюстративное фото с сайта rostov.all.biz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - При поверке производственного комплекса ТОО «Анвар» мы установили, что  работники макаронного, кондитерского цеха и цеха соления сельди работают без санитарных книжек и спецодежды, - рассказал начальник управления прокуратуры Актюбинской области Маратбек МИРЗАМУРАТОВ.- Все это мы зафиксировали на видеокамеру. Кроме того, продажу просроченных продуктов прокуроры нашли в супермаркете «Дос» поселка Мартук, магазинах Алгинского, Байганинского районов и нашли килограмм просроченного киселя на складе СШ № 3 поселка Мартук. С начала года 150 жителей области отравились продуктами питания. Прокуроры потребовали у санитарных врачей серьезнее контролировать работу производственных цехов с магазинами и наказать виновных. После прокурорской проверки на полигоне уничтожили  свыше тысячи литров и более 1,2 тысячи килограммов просроченных продуктов питания с магазинных полок и складов.