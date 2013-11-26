Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - С начала года органами прокуратуры проведено 66 проверок, по результатам которых выявлено порядка 550 нарушений законности в сфере государственных закупок. Внесено 71 представление, по итогам рассмотрения 97 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщила помощник областного прокурора Дана КОЗЫБАЕВА. По данным надзорного органа, 49 человек были привлечены к административной, а 19 к материальной ответственности. По актам надзора возмещен ущерб на общую сумму в размере 12,5 млн тенге.